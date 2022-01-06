بالفيديو.. قبل أيام من الكان.. رسالة مؤثرة وقوية من بلماضي للشعب الجزائري

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي رسالة قوية ومؤثرة للشعب الجزائري قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال “بلماضي” خلال فيديو ترويجي لمتعامل الهاتف النقال موبيليس:”الجزائر، في كل يوم نتخذ العديد من القرارات، بعضها جيد والآخر سيء”.

كما أضاف:”مع بعض لقد تجاوزنا الحدود من أجل الفوز ولقد فزنا، ذهبنا لبلدان بعيدة، لكن الجزائري كان دائما واقف معنا”.

“رانا واجدين لتحقيق نجاحات آخرى، وفخورون بحمل علم الجزائر لكن لا يجب أن نتسرع، فالماضي علمنا الخيبة أيضا”.

أشبال بلماضي يجرون آخر حصة تدريبية تحسبا لودية غانا

وآجرى أمسية الثلاثاء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غانا الودية المقررة اليوم الأربعاء بحضور مبولحي وبن رحمة.

وعرفت الحصة التدريبية اندماج كل من حارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي. ولاعب ويستهام يونايتد الانجليزي سعيد بن رحمة لأول مرة منذ بداية التربص.

في حين شهدت الحصة التدريبية عودة المهاجم إسلام سليماني الذي غاب عن الحصص التدريبية الماضية. وكذا الثنائي جمال الدين بن العمري وبغداد بونجاح بعد غيابهما أمس.

ونشير الى عدم اندماج قائد الخضر ونجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز في التدريبات.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن هوية القناة التي ستبثّ مباراة الخضر اليوم أمام منتخب غانا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت أن التلفزيون العمومي نال حقوق بث المباراة رسميا. وسيبث اللقاء على القناة الأولى والسادسة بداية من الساعة الـ 17:00 مساءا بالتوقيت المحلي على أرضية ميدان المدينة التعليمية.

كما أكد المصدر ان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سينشّطون المباراة بالبدلة البيضاء فيما سيلعب منتخب “النجوم السوداء” بالفريق الأصفر.

وينتظر عشاق المستديرة. مباراة من العيار الثقيل بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يملك المنتخبان.