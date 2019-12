بالفيديو.. قتلى وجرحى في تحطم طائرة بكازاخستان

ونقلت سلطات الطيران في كازاخستان، أنّ الطائرة كانت تقل 95 راكبًا، وطاقمًا من خمسة أفراد، وقد سقطت قرب مدينة ألماتي.

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إنّ الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و”لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير”.

وإلى جانب القتلى أسفر الحادث عن إصابة 35 شخص آخر ، بينهم أطفال،بجروح متفاوتة.

#BREAKING Update : At least 7 dead after a plane carrying 100 people crashes into a building shortly after take-off near Almaty, Kazakhstan. #Алматыpic.twitter.com/VFZ5k50tiW

