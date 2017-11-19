يتواجد اللاعب الجزائري عدلان قديورة، هذه الأيام في قطر وبالضبط في أكاديمية أسباير.

حيث نشر قديورة، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يظهر فيه في قاعة تقوية العضلات لأسباير.

وعلق اللاعب الجزائري على منشوره قائلا: “نعمل لنتطور”

تواجد “الدبابة” في قطر، فتح الكثير الباب امام الكثير من التأويلات، حيث قد يبعث مشواره في الدوري القطري بسبب تهميشه في إنجلترا.