بالفيديو.. قديورة: “كأس العالم للمنتخبات العربية ستكون جزائرية”

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني عدلان قديورة أن كاس العالم للمنتخبات العربية ستكون من نصيب الجزائر، بعد تأهل الخضر إلى الدور ربع النهائي.

وقال قديورة في مقطع ستوري على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام : “الجزائريين يدوها..”

ويواصل عدلان قديورة التحضير بالمركز الطبي لأكاديمية أسباير من أجل القيام بعملية التأهيل بعد لعملية الجراحية التي أجراها شهر نوفمبر الماضي.

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