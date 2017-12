بالفيديو – قديورة.. لا تذهب إلى الصحراء ! 

“d’ont go to Sahar”.. عنوان الروبرتاج أو الفيلم القصير الذي أعده اللاعب الجزائري عدلان قديورة عن الصحراء الجزائرية.

زار قديورة الصحراء الجزائرية وبالضبط صحراء “تاغيت”، شهر جويلية الماضي، وأعد فيلم قصير يكشف من خلاله جمال الصحراء.

ونشر اللاعب الجزائري، عبر صفحتيه الرسميتين “فايسبوك وتويتر”، فيديو ترويجي للروبرتاج وكتب أمامه قريبا.

حيث سيبث قريبا عبر قناته الخاصة في “اليوتوب” “MAG”..

وأظهر الفيديو الترويجي مناظر خلابة لصحراء “تاغيت” الواسعة بالأخص أثناء غروب وبزوغ الشمس.

واختار قديورة عنوان “d’ont go to sahara”، ليكمل ما بدأه المخرج الفرنسي بنجامين مارتيني، الذي أبرز الجانب الإيجابي للجزائر في فيله القصير “d’ont go to algeria”.