بالفيديو.. قديورة هداف أمام أم صلال بطريقة رائعة

سجل اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة أول أهدافه مع فريق الغرافة هذا الموسم خلال المباراة التي جمعته بنادي أم صلال في إطار الجولة 22 من الدوري القطري.

وفاز فريق الغراقة بخماسية مقابل هدف واحد أمام فريق أم صلال سجل منها عدلان قديورة الهدف الخامس، فيما كان اللاعب سفيان هني وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها الهدف الرابع.