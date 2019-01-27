بالفيديو.. قديورة يتألق ويعيد نوثينغهام لسكة الإنتصارات

قاد الدولي الجزائري، عدلان قديورة، فريقه نوثينغهام فوريست الإنجليزي، لفوز هام على ويغان، لحساب الجولة الـ23 من الدرجة الأولى الإنجليزية.

وشارك قديورة أساسيا في هذه المباراة، اليت فاز فيها فريقه نوثينغهام فوريست، بنتيجة 3-1، على حساب نادي ويغان.

وقدم قديورة مردودا جيدا في هذا اللقاء، حيث قدم تمريرة الهدف الثاني لزميله ماتي كاش، في الدقيقة الـ84.

وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة، عاد عدلان قديورة للبروز من جديد، بإضافته للهدف الثالث لصالح نوثينغهام، في الدقيقة الـ80.

وبعد هذا الفوز، تمكن عدلان قديورة من قيادة فريقه نوثينغهام فورست، لتحقيق أول انتصار لهم، بعد ثلاثة هزائم متتالية.