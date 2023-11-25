بالفيديو.. قديورة يتضامن مع عطال

تضامن اللاعب الدولي ونادي شباب بلوزداد عدلان قديورة، مع زميله يوسف عطال، على خلفية العقوبة التي سلطتها عليه محكمة نيس الفرنسية بسبب تضامنه مع فلسطين.

واستغل قديورة نهاية مواجهة فريقه شباب بلوزداد أمام يونغ أفريكانز، أمس الجمعة، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة الأبطال، والتي إنتهت بفوز ممثل الكرة الجزائرية بثلاثية نظيفة.

حيث قام قديورة عند نهاية المواجهة وأثناء الاحتفال مع الأنصار، بحركة “V” بيده، والتي ترمز للانتصار وقال: “يوسف عطال”.