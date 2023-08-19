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الرياضة

بالفيديو.. قديورة يزور معقل تدريبات البي أس جي

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. قديورة يزور معقل تدريبات البي أس جي
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زار الدولي الجزائري عدلان قديورة، مركز تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مبديا انبهاره بهذا الأخير.

ونشر قديورة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للزيارة التي قادته إلى مركز تدريبات نادي العاصمة الفرنسية.

كما أبدى “الدبابة”، سعادته واستمتاعه الكبير بهذه الزيارة، وانبهاره بمدى تطور هذا المركز التدريبي، الذي وصفه بالحديث للغاية.

رابط دائم : https://nhar.tv/EZc0v
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