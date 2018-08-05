بالفيديو.. قديورة يقدم تمريرة حاسمة وينقذ فريقه من الخسارة

قاد الدولي الجزائري، عدلان قديورة، فريقه نوثينغهام فوريست، للعودة بالتعادل الإيجابي 1-1، من ملعب نادي بريستول سيتي، لحساب الجولة الأولى من التشامبين شيب.

وشارك عدلان قديورة، في كامل أطوار هذه المباراة التي دخلها أساسيا، مقدما مردودا جيدا أكد من خلاله استعداده للموسم الجديد.

وبصم قديورة، على أول تمريرة حاسمة له هذا الموسم، خلال هذه المباراة، بعد منحه تمريرة هدف التعادل لزميله مورفي.

وبهذا عاد نادي نوثينغهام فوريست، بأول نقطة له هذا الموسم من خارج الديار، في افتتاح بطولة التشامبين شيب الإنجليزية.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، العربي هلال سوداني، غاب عن صفوف فريقه الجديد نوثينغهام فوريست، في هذه المباراة، لعدم استدعائه من مدرب الفريق.