بالفيديو.. قديورة يهز الشباك من جديد مع ألبيون

نجح الدولي الجزائري عدلان قديورة، في هز الشباك من جديد، في المباراة التي جمعت فريقه ألبيون، اليوم السبت، بنادي برورس.

وشارك قديورة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ألبيون، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق برورس ضمن القسم الثالث الانجليزي

كما برز “الدبابة”، في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، أين عمق الفارق لناديه ألبيون، بتسجيله الهدف الرابع.

يعد هذا ثاني هدف على التوالي لعدلان قديورة، بقميص ناديه الجديد ألبيون، الذي انضم اليه في الميركاتو الشتوي الماضي.