بالفيديو.. قديورة يوجه رسالة خاصة لياسر لعروسي

حرص الدولي الجزائري الأسبق عدلان قديورة، على توجيه رسالة خاصة، لمواطنه ياسر لعروسي، عقب ترسيم هذا الأخير التحاقه بنادي واتفورد الإنجليزي.

ونشرت إدارة نادي واتفورد، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، للرسالة التي وجهها قديورة، لياسر لعروسي.

وقال قديورة: “أنا سعيد من أجلك، بتوقيعك مع نادي واتفورد، ستتواجد في أجواء رائعة، وستكون قادرًا على التقدم”. وسيحبك المشجعون”.

وتابع عدلان قديورة: “أتمنى لك النجاح، والأفضل دئما في مشوارك، وأنا متأكد بأن المشجعون سيحبونك وسيدعمونك، لذا استمتع”.

يذكر أن عدلان قديورة، سبق له حمل قميص ألوان نادي واتفورد، أين قضى أحد أفضل مواسم مشواره الكروي.