بالفيديو.. “قرباج”:”هكذا خطف روراوة “بن ناصر” !!”

كشف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم السابق “محفوظ قرباج” كيفية إلتحاق “إسماعيل بن ناصر” بالخضر أول مرة.

وقال “قرباج” خلال نزوله ضيفا على حصة “صدى الكان” على “تلفزيون النهار” أمسية اليوم الأربعاء.

“والد إسماعيل بن ناصر كان يُريد أن يلعب إبنه للمنتخب المغربي وفرض عليه ضغطا رهيبا”.

“لكن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم السابق محمد روراوة عرف كيف يخطف بن ناصر وجاء به لمركز سيدي موسى التقني أين وضعناه في غرفة لوحده”.

“إن صح القول يٌمكن أن نقول سرقناه وبعدها أشركه المدرب ضد ليزوتو بملعب “تشاكر” لمدة دقيقة واحدة فقط من أجل قطع الطريق عن المغرب وفرنسا”.