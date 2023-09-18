بالفيديو.. قرش عملاق يرعب رواد شاطئ فلوريدا

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام رواد الشاطئ في فلوريدا بسحب سمكة قرش بينما كانت تضربهم بعنف وتحاول مهاجمتهم بأسنانها.

وقرر أربعة من رجال الإنقاذ الشجعان سحب سمكة القرش إلى الماء من ذيلها. بعد أن رأوا شاطئ الوحش نفسه وأصبحوا عالقين على الشاطئ في بينساكولا.

وقالت امرأة شاهدت عملية الإنقاذ: “بعد بضع ثوان من رؤيتها وهي تكافح من أجل العودة إلى الماء. تولى زوجي المسؤولية لمحاولة مساعدتها”.

ومع اقتراب الرجال من البحر، تظهر اللقطات سمكة قرش ماكو القاتلة وهي تهاجم رجال الإنقاذ. في مشاهد تذكرنا بفيلم Jaws، وتضرب ذيلها الضخم وتهددهم بأسنانها.

وتراجع المنقذون للحظة بينما ترفرف سمكة القرش على الشاطئ، وسط صراخ الحشود المتجمعة في الخلفية.

“انظروا إلى أسنانه الغريبة!” تصرخ امرأة خلف الكاميرا بينما يبتسم القرش المزمجر ابتسامة مفترسة.

ويواصل الرجال صراعهم مع سمكة القرش الضخمة – التي يقدر وزنها بما يصل إلى 600 رطل – ببطء. ولكن بثبات لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وبقي أحد أكثر رجال الإنقاذ جرأة في الماء بينما يفر الآخرون بحثًا عن الأمان على الشاطئ.

وبأعجوبة، نجحت عملية الإنقاذ، وشق القرش طريقه إلى المحيط، وسط ترحيب المتفرجين بجهود الرجال.

وقال شهود إن سمكة القرش أصبحت عالقة على الرمال بعد أن رأوها تتجه “بسرعة كبيرة” نحو الشاطئ.