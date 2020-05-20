بالفيديو.. قريشي: “هكذا تم اكتشاف محرز قبل شهر عن مونديال البرازيل”

كشف نور الدين قريشي، مساعد الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيتش، كيف التحق رياض محرز، بالخضر، وكيف تمكن في وقت قصير من ضمان مكانته في مونديال 2014 بالبرازيل.

وصرح نور الدين قريشي، في حوار لقناة “مونديال تي في”: “السبب الأول الذي سمح لنا بالتعرف عل رياض محرز، هو قديورة، وبلكالام”.

وأوضح: “في 2014، طلب مني حاليلوزيتس، السفر إلى انجلترا، لمعرفة سبب عدم مشاركة قديورة، وبلكالام في مباريات فريقهيما، كريستال بلاص، وواتفور”.

وأضاف: “بوصولي إلى لندن، اتصل بي وكيل أعمال محرز، وطلب مني معاينة لاعبه الشاب (21 عاما)، ينشط في ليستر سيتي، يملك موهبة كبيرة، فأعلمت حاليلوزيتش، لكن الأمر كان صعبا نوعا ما، بالنظر لتواجد أنذاك، سوداني، وجابو، في نفس المنصب”

وتابع: “ذهبت بعدها إلى ليتسر، أين تابعت إحدى مباريات محرز، والحقيقة أذهلني بموهبته، وقوة رجله اليسرى، وهذا ما كنا نبحث عنه في المنتخب الوطني، فوجهنا له الدعوة للمشاركة في تربص سويسرا”.

وأردف قريشي: “في سويسرا، تمكن محرز، من اقناع الجميع بموهبته، بعد مشاركته في وديتي رومانيا، وأرمينيا. وهكذا فاز بمكانة ضمن المجموعة التي شاركت في مونديال 2014 بالبرازيل”.

وختم نور الدين قريشي: “أنا جد سعيد من أجل رياض محرز، الذي أصبح حاليا من أكبر وأهم اللاعبين في العالم، وأتمنى له المزيد من النجاح”.