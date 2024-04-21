بالفيديو.. قريشي ينتفض في وجه مسؤول الكاف “أنت في بلد له سيادة”

انتفض المدير الرياضي في فريق اتحاد العاصمة توفيق قريشي في وجه مدير المنافسات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المدعو شنودة إثر الفوضى التي سادت مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي.

ووبخ توفيق قريشي المصري شنودة أثناء لقاءه به على مقربة من غرف تغيير الملابس بملعب 5 جويلية الاولمبي التي كانت مخصصة لنادي نهضة بركان المغربي المنسحب من اجراء مباراة نصف نهائي الكأس.

وقال له توفيق قريشي في لحضة غضب ونرفزة “هذا البلد له سيادته و يجب احترامها”.

كما أضاف “يجب احترام هذا البلد”.