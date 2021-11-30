بالفيديو.. قسما تدوي ملعب البيت في حفل إفتتاح كأس العرب للمنتخبات

إنطلق أمسية اليوم الثلاثاء حفل إفتتاح كأس العرب للمنتخبات بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور أمير قطر تميم بن حمد ورئيس الفيفا جياني انفانتينو.

وعرف حفل الإفتتاح مشاركة الفنان المصري الراحل سعيد صالح بتقنية الهولوغرام، بالإضافة إلى ملك الأغنية الرايوية الشاب خالد.

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