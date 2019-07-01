بالفيديو.. قصة عشق غير عادية لـ”عمي ديدو” يخلدها بالقصبة

روى “بوثرية رمضان”، والمعروف بـ”عمي ديدو”، قصة حبه الأبدية، والتي خلدها على جدران منزله وعمارته، في حي عرباجي، بالقصبة، في العاصمة الجزائر.

استقبل “عمي ديدو”، طاقم برنامج “جزائريون”، والذي يبث على تلفزويون “النهار”، في منزله، والذي حوله إلى متحف، ليحيي ذكرى زوجته الراحلة، والتي عاش معها 42 عاما، من الحب والمودة، والعشرة الطيبة.

وحكى “عمي ديدو” قصة عشقه، مع زوجه، التي صبرت عليه، وانتشلته من الإدمان على الكحول، وساعدته ليعيشا معا، حياة سعيدة.

قصة عشق “عمي ديدو”، هي قصة عشق غير عادية، بحبه لزوجته الأولى، والتي لم يستطع الزمن أن ينسيه فيها.