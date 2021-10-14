بالفيديو.. قصة “فريدة” التي تخلى عنها زوجها بعد إصابتها بالسرطان

تعاني السيدة “فريدة”، من قسوة المرض والحياة، حيث تخلت عنها عائلتها وزوجها بعد إصابتها بمرض السرطان.

واضطرت “فريدة”، للخروج من منزلها في أشد ظروف مرضها، لتستقر مع أبنائها في منزل مستأجر.

تلفزيون “النهار”، اقترب من السيدة “فريدة”، والتي لاتطلب شيئا سوى مساعدتها على العلاج بعدما منحها الطبيب أملا في الشفاء، فهي متمسكة بالحياة من أجل أبنائها.

وناشدت السيدة الشعب الجزائري المعروف بكرمه، بمساعدتها على جمع المبلغ اللازم لعلاجها في دولة تونس الشقيقة، حيث تحتاج مبلغا يقدر بـ”122 مليون” بالعملة التونسية.

وأوضحت “فريدة”، أنها تعاني من المرض الخبيث منذ 5 سنوات، إلى جانب ظروفها المعيشية القاسية، حيث إنقلب حياتها رأسا على عقب بعد مرضها ووجدت نفسها بين ليلة وضحاها مطلقة، ووحيدة مع طفليها.

وأكدت “فريدة”، إنها سيدة صبورة وتقاوم المرض بشجاعة من أجل أبنائها، حيث اضطر إبنها للعمل بأجر زهيد من أجل التكفل بوالدته وشقيقته.

ووجهت “فريدة”، رسالة قاسية للمجتمع والذي أصبح لا يرحم، مؤكدة أن السرطان أرحم من الأشخاص.

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