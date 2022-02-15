بالفيديو.. قصي خولي يكشف عن ملامح إبنه ويوجه رسالة لزوجته!

كشف النجم السوري قصي خولي، وجه إبنه العميد، لأول مرة، عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتطبيق أنستغرام.

ورافق الفنان مقطع الفيديو، بكلمات عبر فيها عن اشتياقه الكبير لطفله الوحيد “العميد فارس خولي” ووالدته مديحة الحمداني.

ويظهر خولي في مقطع الفيديو، برفقة إبنه العميد، كما تظهر في فيديو الآخر والدة الطفل مديحة الحمداني.

وكتب خولي: “شتقتلكن كتير وحابب كون معكن ان شاء الله بس اخلص تصوير… الله يحميك يا روحنا ويحمي اغلى واطيب ماما ويديمها فوق راسك لاني بعرف انها شايلتك بعيونها… الله يكون معكن ويحميكن ومنجتمع قريبا… ويحمي أطفال العالم جميعا”.

ولاقى تعليق قصي تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه، الذين أكدوا على جمال علاقتهما والاحترام المتبادل رغم عدم معرفتهم إن كانا متزوجين أم انفصلا.

كما علقت مديحة الحمداني على منشور قصي خولي بالقول: “الله يحميك و يحمي هالنعمة اللي ربي عطاها لنا. شكرا ع كلامك يا أغلي أب ونحنا كمان شتقتالك كتير ربي يوفقك بشغلك وتكون عنا قريبا”.

هذا وأعلن قصي عن اقتراب انطلاق مسلسله الجديد “الوسم” وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي.

كما نشط الفنان، مؤتمر صحفي أقيم في بيروت بحضور نجوم العمل ومنهم ميسون أبو أسعد واسماعيل تمر وميرفا القاضي وآخرين.

حيث سينطلق عرض المسلسل على منصة “شاهد” في السابع عشر من شهر فيفري الجاري.

كما بدأ قصي قبل فترة تصوير مسلسله الرمضاني “من.. إلى”. من تأليف بلال شحادات وفرح شيّا وإخراج مجدي السميري. وإنتاج شركة الصباح حيث ستشاركه بطولة العمل الفنانة فاليري أبو شقرا.

https://www.instagram.com/p/CZ8GXbmKWNf/

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