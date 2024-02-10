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الرياضة

بالفيديو.. قطر تحصد الأخضر واليابس في كأس آسيا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. قطر تحصد الأخضر واليابس في كأس آسيا
قطر
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حصل منتخب قطر على عدد كبير من الجوائز بعد الفوز بنهائي كأس آسيا على حساب منتخب الأردن في النهائي الذي جرى بملعب “لوسيل”.

وتوج نجم المنتخب أكرم عفيف أفضل لاعب في الدورة إلى جانب هداف الدورة، كما توج منتخب قطر بجائزة اللعب النظيف في الدورة.

إلى جانب ذلك، حصد الحارس مشعل برشم جائزة أفضل حارس في البطولة، ليضرب منتخب “العنابي” صورة جميلة عن الكرة العربية و فرض السيادة على الكرة الاسيوية.

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