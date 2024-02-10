بالفيديو.. قطر تحصد الأخضر واليابس في كأس آسيا
حصل منتخب قطر على عدد كبير من الجوائز بعد الفوز بنهائي كأس آسيا على حساب منتخب الأردن في النهائي الذي جرى بملعب “لوسيل”.
وتوج نجم المنتخب أكرم عفيف أفضل لاعب في الدورة إلى جانب هداف الدورة، كما توج منتخب قطر بجائزة اللعب النظيف في الدورة.
إلى جانب ذلك، حصد الحارس مشعل برشم جائزة أفضل حارس في البطولة، ليضرب منتخب “العنابي” صورة جميلة عن الكرة العربية و فرض السيادة على الكرة الاسيوية.
تتويج منتخب قطر بلقب #كأس_آسيا2023 .pic.twitter.com/dZtj2aFDII
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 10, 2024
انتهت بطولة آسيا بخيرها وشرها، وستبقى هذه اللقطة للأبد❤️
حسن الهيدوس كابتن منتخب قطر الوطني يمنح قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين. 🇵🇸❤️
— Ahmedöv (@a5medv) February 10, 2024
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