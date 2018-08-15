بالفيديو.. قلعة “سانتا كروز” قبلة الزوار  والسواح الأجانب في وهران

تجتمع فيها كنيسة العذراء.. ضريح مولاي سيدي عبد القادر ومغارات بجبل المرجاجو

تعلو جبل المرجاجو.. تتوسط الغطاء النباتي الممزوج بين الصنوبر الحلبي والفلين وتطل من جهة على الساحل البحري ومن الجهة الثانية على أعرق الأحياء الشعبية التي تعود للحقبة الإسبانية والفرنسية كحي البلونتار، سيدي الهواري والدرب..

هي قلعة “سانتا كروز” بوهران التي أضحت مزارا يستقطب الزوار من مختلف مناطق الوطن إلى جانب المغتربين

وحتى السواح الاجانب لموقعها الطبيعي الخلاب.. لتاريخها.. لحضارتها ولروحانيتها التي تجتمع حولها العديد من القصص والحكايات لقرون مضت.

تحولت القلعة بعد تصنيفها معلما سياحيا إلى قبلة مفضلة للزوار والسياح تمتزج فيها رحلات الفسحة والاستجمام بلقاءات وجلسات العلماء وحفظة القرآن برباط الطلبة

إلى جانب ضريح “مولاي سيدي عبد القادر”، وكنيسة العذراء مريم أو “لالا مريامة” نزولا إلى المغارتين المعروفتين يقوم فيها الزوار بالتبرك بترابها وإشعال الشموع، قبل إكرام من يطلق عليها اسم “المقدمة” ببعض النقود للدعاء لهم في طقوس غلبت عليها “النية”.

وجهة سياحية وتراثية تمتزج فيها الطبيعة بآثار تعود للعهد العثماني تجذب يوميا عددا كبيرا من العائلات بحثا عن الهدوء والمتعة بأعلى قمة تطل على مدينة وهران،

وسط تعزيز أمني مشدد من طرف مصالح الدرك الوطني الساهرين على راحة وسلامة وأمن زوار المنطقة التي كانت سابقا أكبر نقطة سوداء من حيث الاعتداءات وانتشار العصابات والمنحرفين.