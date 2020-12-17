بالفيديو.. قميص ديلور يصنع الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي

صنع أندي ديلور الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أبرز مراسل فرنسي، الجهد الذي يبذله الدولي الجزائري على أرضية الميدان.

ونشر مراسل قناة “كنال+” الفرنسية، لوران باغانيلي، مقطع فيديو، أظهر من خلاله قميص ديلور، الذي شارك به في مواجهة لانس.

وقال المراسل الفرنسي: “لقد أحضرت لكم شيئا من مباراة مونبوليي، لأريه لكم، إنه قميص ديلور، لم ألمسه، وسأريكم معنى أن تبذل جهدا كاملا خلال المباراة”.

وقام باغانيلي بعصر قميص ديلور، وأظهر الكمية الكبيرة من العرق التي تسيل من قميص مهاجم الخضر، كدليل على الجهد البدني الذي بذله”.

وتابع المراسل الفرنسي: “هل رأيتهم كمية العرق، لقد قطع عدة كيلوميترات، إنه مثال رائع للاعبين الشبان، إنه غير عادي”.

يذكر أن الدولي الجزائري أندي ديلور، يقدم بداية هذا الموسم أحد أفضل مستوياته رفقة ناديه مونبوليي، ضمن الليغ1 الفرنسية.