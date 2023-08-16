بالفيديو.. قميص نيمار بألوان الهلال يحقق مبيعات قياسية في السعودية

صنع النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، الحدث بانتقاله هذا الصيف إلى نادي الهلال السعودي، كما تمكن في ظرف وجيز تحقيق رقم قياسي من حيث مبيعات قمصانه.

وكشفت قناة “الإخبارية” السعودية، عن تسجيل مبيعات قياسية في السعودية، لقميص نيمار، بألوان نادي الهلال.

وأكد ذات المصدر، بأن نادي الهلال، وعقب ساعات قليلة عن اعلانه صفقة نيمار، تمكن من بيع 15 ألف قميص يحمل اسم نجمهم الجديد.

كما شهد متجر نادي الهلال، اقبال رهيب من أنصار الفريق، لاقتناء قميص نيمار، الذي يحمل الرقم 10.