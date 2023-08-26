بالفيديو.. قندوز يهدي الجزائر برونزية بطولة العالم للكانوي

أحرز الجزائري ابراهيم قندوز، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في البطولة العالمية للكانوي فئة ذوي الهمم، الجارية بألمانيا.

وجاء تتويج قندور بهذه الميدالية، بعد دخوله في المركز الثالث، في السباق النهائي من هذه البطولة العالمية.

وبهذا الانجاز الكبير، يكون الجزائري ابراهيم قندوز، قد اقتطع تأشيرة التاهل إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024.