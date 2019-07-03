بالفيديو.. “قندوز” يُغير موقفه ويُوجه رسالة لـ”بلماضي”

غيّر القائد الأسبق للمنتخب الوطني “محمود قندوز” موقفه من الرجل الأول في الخضر، “جمال بلماضي”، مُشيدا به وبعمله هذه المرة.

ووجه أسطورة النصرية رسالة للمُدرب قطر الأسبق من على تلفزيون “النهار”، مُشيدا بالعمل الكبير الذي يقوم به وإحترافيته مع اللاعبين.

وقال :”عندما تمتلك تعدادا بعناصر ذات مُستوى مُتقارب، ليس من السهل أن تُسير الأمور، ولكن بلماضي تعامل مع الوضع بذكاء”.

وكان “قندوز” ومنذ بداية “الكان” يؤكد بأن “الخضر” يفتقدون لطريقة لعب واضحة، قبل أن يُغير موقفه في الأيام القليلة الماضية.