بالفيديو.. قندوسي هدافا ويقود الأهلي لنصف نهائي كأس مصر

قاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي فريقه الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد التفوق على الخصم النادي المصري البورسعيدي.

وسجّل قندوسي هدف قاتلا في مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقة 108 في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب.

كما نشر نادي الأهلي المصري، صورة جميلة جدا لفرحة اللاعب السابق لوفاق سطيف، حيث كتب عليها :”لا تقلب الصفحة الأخيرة حتى تقرأ السطر الأخير”.

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