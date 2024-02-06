بالفيديو.. قندوسي هدافا ويقود سيراميكا لنهائي كأس مصر
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء إلى نهائي كأس مصر بعد تسجيل هدفا رائعا في مرمى الإتحاد الإسكندري.
وسجل قندوسي الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من المباراة التي جرت ضمن نصف نهائي المنافسة المصرية.
كما رفع اللاعب المعار من النادي الاهلي المصري حصته التهديفية إلى هدفين في المنافسة.
وسيجل قندوسي حضوره في النهائي رفقة فريقه سيراميكا أمام طلائع الجيش.
ياولد على العرضية ياولد على الرأسية💥.. أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول (سيراميكا 1 – 0 الاتحاد) ⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/GLD8H8aLZa
— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 6, 2024
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