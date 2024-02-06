إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. قندوسي هدافا ويقود سيراميكا لنهائي كأس مصر

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. قندوسي هدافا ويقود سيراميكا لنهائي كأس مصر
قندوسي
  • 252
  • 0

قاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء إلى نهائي كأس مصر بعد تسجيل هدفا رائعا في مرمى الإتحاد الإسكندري.

وسجل قندوسي الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من المباراة التي جرت ضمن نصف نهائي المنافسة المصرية.

كما رفع اللاعب المعار من النادي الاهلي المصري حصته التهديفية إلى هدفين في المنافسة.

وسيجل قندوسي حضوره في النهائي رفقة فريقه سيراميكا أمام طلائع الجيش.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/pjC7P
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر