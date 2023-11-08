بالفيديو.. قندوسي هداف أمام فريقه السابق الأهلي

تمكن الدولي الجزائري ولاعب نادي سيراميكا كليوباترا، من تسجيل هدف في مرمى ناديه السابق الأهلي.

وذلك برسم الجولة الثانية المتأخرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل قندوسي هدف التعادل لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 58 من الشوط الثاني، في المواجهة التي تجري فعالياتها حاليا.

وللإشارة، رفع قندوسي رصيده التهديفي للهدف رقم 5 من أصل 6 مواجهات خاضها في البطولة المصرية هذا الموسم.