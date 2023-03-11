بالفيديو.. قندوسي يبصم على تمريرة حاسمة للأهلي أمام صن داونز

بصم الدولي الجزائري أحمد قندوسي، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة في مباراة ناديه الأهلي المصري، وماميلودي صن داونز لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك قندوسي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الأهلي المصري، في المباراة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الابطال.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ13، أين منح تمريرة حاسمة لزميلة محمد شريف، الذي سجل هدف التعادل للأهلي.

وبهذا يؤكد أحمد قندوسي، فعاليته للمباراة الثانية على التوالي، بعد تسجيله هدف في المباراة الماضية أمام كوتون سبور لحساب ذات المنافسة.