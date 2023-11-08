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الرياضة

بالفيديو.. قندوسي يثأر من الأهلي في البطولة المصرية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. قندوسي يثأر من الأهلي في البطولة المصرية
قندوسي
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جدد الدولي الجزائري أحمد قندوسي عهده مع التألق مع فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم الأربعاء، أمام ناديه السابق الأهلي المصري.

وتمكن أحمد قندوسي، من التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 64، رغم الخسارة بثنائية مقابل هدف ضمن منافسة البطولة المصرية،

وعرف قندوسي كيفية تمريرة رسالة المشفرة و هي الثأر من إدارة ناديه التي أعارته لنادي سيراميكا الأقل مكانة من نادي الأهلي المصري.

و يواصل اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف التألق بشكل لافت للإنتباه في البطولة المصرية، ما سيسمح له بالعودة بقوة إلى نادي القرن عند نهاية إعارته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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