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الرياضة

بالفيديو.. قندوسي يرفع رصيده التهديفي في الدوري المصري

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. قندوسي يرفع رصيده التهديفي في الدوري المصري
قندوسي
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أضاف الدولي الجزائري سيد احمد قندوسي هدفا جديدا لرصيده التهديفي مع ناديه كليوباترا المصري خلال مواجهة فاركو بالدوري المصري.

وسجل قندوسي هدفا جديدا في مباراة اليوم التي جرت بملعب “استاد المقاولون” ليرفع رصيده إلى 7 اهداف. في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من البطولة المحلية.

وقاد قندوسي فريقه كليوباترا لإحتلال المرتبة الـ 20 من البطولة، برصيد 13 نقطة من أصل 18 مباراة،

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