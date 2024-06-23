بالفيديو.. قندوسي يساهم بتمريرة حاسمة في فوز سيراميكا على المصري البورسعيدي

ساهم الدولي الجزائري أحمد قندوسي، اليوم الأحد، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه سيراميكا كليوباترا، على حساب المصري البورسعيدي.

وشارك قندوسي، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه سيراميكا، في هذه المباراة التي جمعتهم بالمصري البورسعيدي، ضمن الجولة الـ27، من الدوري المصري الممتاز.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الاول، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة لزميله صديق أويجولا، الذي افتتح باب التسجيل لسيراميكا.

وأنهى أحمد قندوسي، وناديه سيراميكا كليوباترا، هذه المباراة لصالحهم، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب مضيفهم فريق المصري البورسعيدي.