بالفيديو.. قندوسي يصنع الحدث بطريقة احتفاله مع الأهلي بكأس السوبر

أبدى الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، سعادته الكبيرة بتتويجه بكأس السوبر رفقة ناديه الأهلي من خلال طريقة احتفاله.

ونشرت قناة “أبو ظبي الرياضية”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله طريقة احتفال قندوسي مع زملائه بهذا اللقب.

كما أظهر الفيديو، اللاعب السابق للوفاق، وهو يقود سيارة الطاقم الطبي، داخل أرضية الملعب، ويحتفل بها رفقة زملائه.

ولقي هذا الفيديو الطريف، لأحمد قندوسي، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منهم جماهير الأهلي المصري.