بالفيديو.. قندوسي يصنع الحدث بطريقة احتفاله مع الأهلي بكأس السوبر
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، سعادته الكبيرة بتتويجه بكأس السوبر رفقة ناديه الأهلي من خلال طريقة احتفاله.
ونشرت قناة “أبو ظبي الرياضية”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله طريقة احتفال قندوسي مع زملائه بهذا اللقب.
كما أظهر الفيديو، اللاعب السابق للوفاق، وهو يقود سيارة الطاقم الطبي، داخل أرضية الملعب، ويحتفل بها رفقة زملائه.
ولقي هذا الفيديو الطريف، لأحمد قندوسي، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منهم جماهير الأهلي المصري.
لقطة مميزة..
أحمد قندوسي لاعب الأهلي يقود سيارة الطاقم للاحتفال مع زميله محمود متولي الذي سقط مصاباً بعد المباراة
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/F4w40Pk2iw
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
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