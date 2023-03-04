بالفيديو.. قندوسي يفتح عداده التهديفي مع الأهلي المصري

تمكن الدولي الجزائري أحمد قندوسي من تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي المصري خلال مواجهة كوتون سبور الكاميروني.

و سجّل قندوسي الهدف الثاني لنادي القرن في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعدما كان فريقه متقدما بهدفا مقابل صفر خلال المباراة من عمر الجولة الأولى من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

يذكر، أن اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف انتقل حديثا الى الفريق المصري في فترة تنشيطه الشان رفقة المنتخب المحلي.

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