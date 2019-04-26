بالفيديو.. قوات الأمن تغلق غار الحراك

قامت قوات الأمن الوطني، في الجمعة العاشرة من الحراك، بغلق النفق الجامعة المركزية، بأودان والمعروف بـ”غار الحراك”.

وللإشارة هي الجمعة الثانية، التي تقوم فيها مصالح الأمن بغلق غار الحراك، بعد جمعة الأسبوع الماضي، دون سابق إنذار.

ويرجح إغلاق غار الحراك، تفاديا لحدوث اشتباكات، أو انزلاقات، أو عمليات اعتداء أو سرقة بداخله.

وفي الجمعة التاسعة، من الأسبوع الماضي، شكل شباب السترات البرتقالية المتطوعون، أمام مدخل غار الحراك، درعا بشريا لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والشرطة.

للإشارة، فإن النفق الجامعي أو “غار حراك”، بات معلما يخلد انتفاضة الشعب الجزائري على النظام القائم.