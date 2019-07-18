بالفيديو… “كادير الجابوني” يطرح أغنية جديدة لمناصرة الخضر

طرح النجم الجزائري، ومغني الراي، عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، اليوم الخميس، أغنية جديدة، على قناته عبر “اليوتيوب”، لمناصرة المنتخب الجزائري لكرة القدم، والذي وصل للمباراة النهائية، في مسابقة كأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر.

وحصلت الأغنية، على 32 ألف مشاهدة، بعد ساعات فقط، من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

وحسب مصدر مقرب من الفنان، فإن “كادير”، يعيش ضغطا رهيبا لم يعشه من قبل، بسبب المباراة، وذلك بحكم مناصرته للخضر، وعشقه للكرة حتى النخاع.

وأضاف ذات المصدر، أن “كادير الجابوني”، يتواصل مع عدة لاعبين من المنتخب الوطني، ويشجعهم يوميا.

وأشاد نجم أغنية الراي، بالجماهير الجزائرية، ويتمنى “كادير”، ككل جزائري، تتويج الخضر بالتاج القاري، وتحقيقه للنجمة الثانية، في تاريخ الكرة الجزائرية.

وعن جديد الفنان، سيطرح الفنان أغنية بعد “الكان”، تحمل عنوان “مالو مالو”، والتي سيصورها على شكل فيديو كليب، حسب ذات المصدر.

للإشارة، أغنية “دزاير بلادنا”، لـ”كادير الجابوني”، هي أغنية قديمة جديدة، حيث طرح “كادير” هذه الأغنية سابقا، ولكنه أعاد غنائها، وأدخل عليها بعض التعديلات في الكلمات والألحان، لتتماشى مع هذا الحدث القاري الهام.