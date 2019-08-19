بالفيديو.. كادير الجابوني ينافس سولكينغ!

قدم نجم الأغنية الجزائرية، الشاب كادير الجابوني، دعوة لجمهوره لحضور حفل بمنطقة تيقزيرت بتيزي وزو، يوم 22 أوت القادم في سهرة من ألف ليلة و ليلة.
وسينافس كادير الجابوني، النجم الجزائري العالمي “سولكينغ”، والذي سيحيي حفلا ساهرا لأول مرة في الجزائر، في نفس اليوم، بملعب 20 أوت بالعاصمة.
ونشر الشاب كادير، فيديو عبر حسابه الخاص على أنستغرام،يدعو فيه جمهوره للحضور بقوة في حفله القادم.
وقال كادير الجابوني في مقطع الفيديو: “يوم22 أوت.. كامل القبائل مرحبا بكم في LES belles nuits de tighzirt “.
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🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔹🔹🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 . LES BELLES NUITS DE TIGZIRT 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 🔴Rendez-vous Le 22 août 2019 à Tigzirt Espace LOUNI ⇩ Lien Maps : http://bit.ly/2MwpLI3 ➪ A partir de 22 h ______________ 🔶Prix d'entrée : 1️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ DZA 🔹1️⃣ 0️⃣ DZA seront versés aux associations Locales ______________ Infoline & INFORMATIONS: 0541 88 48 32 Le lieu de vente de billets sera communiqué bientôt _______________________________________ #tigzirt #belles_nuits #festival_international #kabylie #animation #ete #tigzirt2019 ##evplay #musique #artistes #jeunes #ambiance #joie #paix #distraction
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