بالفيديو..كارثة بيئية بشاطئ “الحمامات” بالعاصمة أمام مرأئ المصطافين

يظهر فيديو متداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي خصوصا “الفايسبوك”، تصوير إحدى المواطنين لإحدى شواطئ بلدية الحمامات بباينام غرب الجزائر العاصمة

أين يصب مجرى مائي في البحر بسائل أحمر اللون مجهول المصدر، يكون تابع لإحدى المصانع أو المستشفيات، حسب الفيديو .

ويظهر في الفيديو أطفال يسبحون بالقرب من هذا المجرى دون معرفة مدى خطورة هذا السائل وتأثيراته على صحة المصطافين

ويحذر صاحب الفيديو من هذا السائل، وعواقبه على مرتادي الشاطئ، مطالبا بإيجاد حل في أقرب وقت لتطهير المكان ومحاسبة المتسببين .