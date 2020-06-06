بالفيديو.. كارثة بيئية في روسيا وُصفت بالأسوأ في القطب الشمالي وبوتين يُعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، حالة طوارئ، بعد وقوع كارثة بيئية وصفت بأنها الأسوأ التي يتعرض لها القطب الشمالي.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، انهار خزان ديزل في محطة كهرباء خارج مدينة نوريلسك الشمالية في سيبيريا، في 29 ماي الماضي.

ما نتج عنه تسرب 15 ألف طن من ذات المادة في أحد الأنهار، و6 آلاف طن أخرى في التربة، بما مجموعه 21 ألف طن.

وانتقد الرئيس الروسي، عدم مبادرة شركة نوريلسك نيكل المالكة للخزان المنهار، بالتصرف السريع لمعالجة التسرب.

وحسب لجنة التحقيق الروسية، فقد تم اعتقال مشرف محطة الكهرباء، وسيتم توجيه الاتهام إليه قريبا بعد إجراء تحقيقات حول التلوث البيئي.

وصرح أندريه مالوف، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري الروسية، التي تقوم بتطهير الانسكابات البحرية، لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه “لم تحدث مثل هذه الانسكابات في القطب الشمالي من قبل”.

وأضاف ذات المسؤول، أنه يجب جمعها بسرعة كبيرة لأن الوقود يذوب في الماء.

وقال المتحدث بإسم وكالة مصايد الأسماك الروسية ديمتري كلوكوف، إن استعادة النظام البيئي الطبيعي للمياه الملوثة سيستغرق “عقودا”.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن الخبراء، أن حجم هذه الكارثة لا يستهان به، خصوصا وأن معظم الوقود قد غرق في قاع النهر ووصل بالفعل إلى البحيرة.

وقامت خدمة الإنقاذ البحري، بوضع 6 حواجز لاحتواء النفط في نهر أمبارنايا لإيقاف انتقال الديزل من النهر إلى البحيرة، وهي تستخدم أجهزة خاصة لإزالة الوقود.