بالفيديو.. كارول سماحة تثير الذعر في باريس بـ”محاولة إنتحار” والشرطة تتدخل

كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن فتح الشرطة الفرنسية لتحقيق معها، حول محاولتها الإنتحار.

وتعود التفاصيل، بعدما أبلغ بعض المواطنين الفرنسيين عن الواقعة، لظنهم أن كارول تحاول الإلقاء بنفسها من الشرفة.

وفي الحقيقة، كانت الفنانة اللبنانية، تقوم بتمثيل أحد مشاهد كليبها الجديد “مش هعيش”.

ونشرت كارول سماحة عبرحسابها بتويتر، مقطع الفيديو الذي أثار بلبلة كبرى في الشارع الفرنسي.

وعلقت الفنانة على الفيديو: “من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، وهو ما أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار”.

وأضافت كارول: “تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق! وأكدنا للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بفيديو كليب الجديد”.