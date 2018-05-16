بالفيديو.. كازوني: “مررنا بمرحلة فراغ ومن الصعب البقاء بنفس المستوى طيلة الموسم”

أكد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر “بيرنارد كازوني”، أنّ أشباله مروا بمرحلة فراغ مؤكدا صعوبة المحافظة طيلة الموسم على نفس المستوى.

وقال كازوني عقب لقاء وفاق سطيف في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا سهرة أمس الثلاثاء.

“مررنا بمرحلة صعبة مثل كل الأندية في العالم، لكن أمام الوفاق السطايفي عُدنا للسكة الصحيحة”.

“لا يجب أن ننسى أننا في نهاية الموسم وطالبنا من اللاعبين بذل الكثير من المجهودات منذ إنطلاق الموسم”.

وختم: “أكملنا الموسم بقوة ومن الصعب المحافظة على نفس المستوى طيلة 10 أشهر كاملة”.