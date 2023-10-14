بالفيديو: كتائب القسام تعلن عن دخول قذيفة جديدة مضادة للدروع الخدمة

أعلنت اليوم كتائب القسام عن دخول قذيفة جديدة ” مضادة للدروع الخدمة أطلق عليها إسم “الياسين”.

وأظهر الفيديو الذي نشرته كتائب القسام لقطات للقذيفة الجديدة “الياسين” محلية الصنع من عيار 105 ملم. كما تعتبر “الياسين” قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميرية هائلة.

ونشرت كتائب القسام لقطات فيديو لتصنيع وإعداد القذيفة الجديدة. بالإضافة إلى لقطة مصورة لإستخدام القذيفة الجديدة ضد دبابة ميركافا لجيش الاحتلال وتدميرها.

بهذا الفيديو كتائب القسام توجه رسالة مصورة هامة إلى جيش الاحتلال الصهيوني. وتتوعدهم .. “هذا ما ينتظر قواتكم البرية عند دخولكم غزة”.