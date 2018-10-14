بالفيديو.. كريستيانو جونيور يصنع الحدث داخل قلعة “اليوفي”

يسير “كريستيانو جونيور” على خطى والده النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يصنع أفراح فريقه جوفنتوس منذ بداية الموسم.

حيث نشر “الدون” أمسية اليوم الأحد فيديو لنجله على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وحمل الفيديو الثنائية التي وقعها “كريستيانو جونيور” مع أصاغر “اليوفي”والتي جاءت بطريقة رائعة تُثبت القدرات الكبير التي يتمتع بها.

وكان إبن “الدون” ينشط في فريق ريال مدريد قبل أن ينتقل رفقة والده صوب قلعة السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الماضي.