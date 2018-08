بالفيديو.. كريستيانو يبهر بفنياته خلال تدريبات اليوفي

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، إحدى اللقطات التي أظهر من خلالها “صاروخ ماديرا” علو كعبه، أمام أنظار زملائه الجدد في اليوفي.

وقام النجم السابق لنادي ريال مدريد، بتسديد الكرة بإحكام نحو العارضة الأفقية للمرمى، قبل أن يضعها في الشباك عن طريق الكتف.

How to make an impression on your first day training with your new club: Cristiano Ronaldo style 😎 pic.twitter.com/CyvPgKdFbV

— Indy Football (@IndyFootball) August 1, 2018