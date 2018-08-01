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بالفيديو.. كريستيانو يبهر بفنياته خلال تدريبات اليوفي

الرياضة
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بالفيديو.. كريستيانو يبهر بفنياته خلال تدريبات اليوفي
بقلم كريم.تيغرمت

سجّل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول ظهور له في تدريبات فريقه الجديد، جوفنتوس الإيطالي، أين أبهر الجميع بفنياته.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، إحدى اللقطات التي أظهر من خلالها “صاروخ ماديرا” علو كعبه، أمام أنظار زملائه الجدد في اليوفي.

وقام النجم السابق لنادي ريال مدريد، بتسديد الكرة بإحكام نحو العارضة الأفقية للمرمى، قبل أن يضعها في الشباك عن طريق الكتف.


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