بالفيديو.. كريستيانو ينفي وجود خلاف مع زيدان ويدعمه !

رصدت أعين الكاميرا سهرة أمس السبت صورا لـ”كريستيانو رونالدو” نجم ريال مدريد حينما قرر المدرب زين الدين زيدان إخراجه في المباراة ضد “ليفانتي”.

فأشار رونالدو بالصمت لمن يريدون الإصطياد في المياه العكرة وطالبهم بالتركيز في المباراة.

ففي كل مرة تسلط الأضواء على “الدون” حينما يقرر زيدان تغييره، ودائما ما تكون هناك تأويلات حول وجود مشاكل داخلية.

وبتلك الإشارة التي قام بها البرتغالي يكون قد أطفئ النار قبل أن تبدأ.

وكان نجم ريال مدريد في وقت سابق أكد دعمه للفريق ولزين الدين زيدان في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها الريال.