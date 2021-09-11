بالفيديو.. كريستيانو يُدشن عودته لـ”الأولد ترافورد” بهدف

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صُلب الموضوع بشكل مُباشر، خلال أول لقاء له مع مانشسر يونايتد، بعد عودته لهذا الأخير خلال الميركاتو الصيفي الماضي. وتمكن الأسطورة من هز شباك نيوكاسل بكل سهولة مُستغلا هفوة من حارس مرمى المُنافس.