بالفيديو.. كريستيانو يُدشن عودته لـ”الأولد ترافورد” بهدف
بقلم إسماعيل عشاش
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صُلب الموضوع بشكل مُباشر، خلال أول لقاء له مع مانشسر يونايتد، بعد عودته لهذا الأخير خلال الميركاتو الصيفي الماضي. وتمكن الأسطورة من هز شباك نيوكاسل بكل سهولة مُستغلا هفوة من حارس مرمى المُنافس.
Cristiano Ronaldo qui marque son premier but en renard des surface des frissons sah pic.twitter.com/xPVMJVqGAp
— ALI🌧 (@halleww_) September 11, 2021
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984598