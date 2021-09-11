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الرياضة

بالفيديو.. كريستيانو يُدشن عودته لـ”الأولد ترافورد” بهدف

بقلم إسماعيل عشاش
بالفيديو.. كريستيانو يُدشن عودته لـ”الأولد ترافورد” بهدف
فرحة رونالدو بأول أهدافه مع اليونايتد هذا الموسم
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دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صُلب الموضوع بشكل مُباشر، خلال أول لقاء له مع مانشسر يونايتد، بعد عودته لهذا الأخير خلال الميركاتو الصيفي الماضي. وتمكن الأسطورة من هز شباك نيوكاسل بكل سهولة مُستغلا هفوة من حارس مرمى المُنافس.

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