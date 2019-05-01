بالفيديو.. كلمات عفوية لإبنة رضوى الشربيني تضع والدتها في مأزق

وقعت الإعلامية رضوى الشربيني، في مأزق مفاجئ، بعد انتشار مقطع فيديو لإبنتها تمارا، على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتحدث بعفوية.
وأثارت كلمات تمارا الجدل، في أوساط المتابعين، والذين أصيبو بالصدمة وخيبة الأمل، من كلمات الطفلة الصغيرة.
وقالت إبنة الشربيني، في مقطع الفيديو : “أنا إسمي تمارا رضوى الشربيني”.
مما ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى الجمهور، الذي تساءل كيف تشجع المذيعة إبنتها، على التنكر لإسم والدها وتجاهله.
وعاتب الجمهور الإعلامية المصرية المعروفة بأفكارها النسوية، التي تحفز النساء على مواجهة الرجال، خاصة وأن الأخيرة لم تصحح لإبنتها خطأها.
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