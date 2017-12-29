بالفيديو.. كلوب يثني على محرز قبل مواجهته هذا السبت

الرياضة
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بالفيديو.. كلوب يثني على محرز قبل مواجهته هذا السبت
بقلم وليد كويني

اشاد المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، اليوم، بالدولي الجزائري رياض محرز قبل اللقاء الذي سيجمع ناديه بليستر غدا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن “الكثير من الأندية” ستكون مهتمة بالتعاقد مع الجزائري.

وأضاف التقني الألماني: “يجب أن نكون صادقين محرز لاعب رائع”.

مواصلا حديثه بالقول:”أستطيع أن أتخيل أن هنالك الكثير من الأندية المهتمة به”.

معلقا أيضا:”بقائه في ليستر يظهر بوضوح أن شخصا في نادي الثعالب أقنعه بذلك، وهو لاعب مهم جدا بالنسبة لهم”.

للإشارة، من غير المحتمل أن تكون إحدى الأندية المهتمة بالتعاقد مع محرز هي ليفربول، التي لديها لاعب هداف محمد صلاح والدولي الإنجليزي آدم لالانا.

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