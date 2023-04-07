بالفيديو: كناص cnas.. مزايا جديدة في نظام التقاعد للزماڨرة

نشر صندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك حول الانتماء الطوعي إلى نظام التقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج.

ووفقا لذات المنشور فقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ 18 أكتوبر 2022، الشروط والطرائق الخاصة. وكذلك حقوق والتزامات الانتساب الطوعي لنظام التقاعد الوطني لأفراد الجالية الوطنية في الخارج الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا خارج الوطن. إِقلِيم.

وأضاف المنشور بإمكان أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الانضمام طوعًا إلى نظام التقاعد الوطني والحصول على المزايا العينية للتأمين الصحي والتأمين على الأمومة التي يوفرها نظام الوطني للضمان الاجتماعي. كما يمكنهم الدخول إلى مزايا التقاعد الخاصة بهم.

وذكر الصندوق ان التأمينات الإجتماعية هو حق مضمون لجميع الجزائريين أينما كانوا.